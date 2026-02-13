Tifosi uno strano sabato Niente Como si va al pub Trasferte ancora vietate in attesa del ricorso al Tar

Tifosi di Fiorentina, Napoli e Roma si sono ritrovati questa volta nei pub di città, invece che sugli spalti, a causa del divieto di trasferte ancora in vigore. La decisione, confermata fino a martedì prossimo, deriva dal ricorso presentato dagli ultras presso il Tar del Lazio, che chiede di revocare il divieto imposto per motivi di ordine pubblico. Questa restrizione, che limita gli spostamenti degli spettatori, è stata una delle cause di un sabato insolito per i tifosi, pronti a sostegno delle proprie squadre senza la trasferta tradizionale. Tra i locali più frequentati, alcuni pub hanno segnalato un aumento di

Tutti a casa. Ancora una volta. Almeno fino a martedì prossimo, quando il Tar del Lazio si esprimerà in merito al ricorso presentato dagli ultras di Fiorentina, Napoli e Roma in merito al divieto di trasferte fino al termine del campionato. Niente da fare per la partita di Como, dove la Fiorentina sarà senza i suoi tifosi nel settore ospiti. Un problema in più per i ragazzi di Vanoli, che nell'ultimo periodo hanno potuto sempre contare su un sostegno incondizionato (almeno fino al fischio finale della partita col Toro). I tifosi viola si stanno organizzando come nelle ultime occasioni. Durante la partita in tanti saranno dislocati in un paio di pub, da tempo punti di riferimento in questo senso.