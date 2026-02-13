‘The Last Day’ | il film ispirato a ‘La signora Dalloway’ con Alicia Vikander
Rachel Rose, regista e artista statunitense, porta sul grande schermo il suo primo film, 'The Last Day', ispirato a ‘La signora Dalloway’, con Alicia Vikander nel ruolo protagonista, mentre WestEnd Films ha annunciato di aver acquisito i diritti di vendita internazionale e ha diffuso in esclusiva la prima immagine del film.
WestEnd Films ha acquisito i diritti di vendita internazionale di The Last Day, il lungometraggio d’esordio scritto e diretto dall’artista Rachel Rose, e sta distribuendo un’esclusiva prima immagine. Il film è interpretato da Alicia Vikander, vincitrice dell’Oscar per The Danish Girl, e Wagner Moura, candidato all’Oscar per The Secret Agent, insieme a Victoria Pedretti, i cui crediti includono Enemy of the People, Ponyboi e The Haunting of Hill House. Di cosa parla The Last Day. Ispirato a La signora Dalloway di Virginia Woolf, The Last Day si svolge in un singolo giorno d’estate a New York, dove le vite di due madri si intrecciano brevemente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
