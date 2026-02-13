The Hunt for Gollum | la trama leaked rivela il destino di Smeagol prima di Frodo

In arrivo nuove anticipazioni sui ruoli di Sméagol, Aragorn e Gandalf nella prossima avventura della avventura nella Terra di Mezzo diretta da Andy Serkis. Nuove anticipazioni in arrivo per i nostalgici de Il signore degli anelli sul grande schermo. Cresce l'attesa per il nuovo capitolo del franchise, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, che vedrà Andy Serkis impegnato davanti e dietro la macchina da presa. Scritto da Philippa Boyens e Fran Walsh insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, The Hunt for Gollum fungerà da prequel della trilogia de Il Signore degli Anelli. Nuovi dettagli sulla sorte dei personaggi, e in particolare di Smeagol, sarebbero stati anticipati da una recente sinossi leaked trapelata in rete. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ian McKellen ha confermato la sua partecipazione a

Elijah Wood, protagonista di Frodo Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli, non ha confermato la sua partecipazione a The Hunt for Gollum.

