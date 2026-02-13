The act of listening Claudio Jacomucci porta il suo progetto di deep listening a Modena

Claudio Jacomucci porta a Modena il suo progetto di deep listening, un’esperienza che invita a riscoprire l’ascolto attento e consapevole. La sua iniziativa, che ha già riscosso successo in altre città, arriva domenica 15 febbraio alle 17:00 all’Hangar Rosso Tiepido in via Emilia Est. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un momento di ascolto profondo, lasciando da parte distrazioni e tecnologie. È un’occasione concreta per riscoprire il valore di un ascolto autentico, attraverso un percorso sensoriale che coinvolge tutti i sensi.

Con l’appuntamento di domenica 15 febbraio alle ore 17:00 ritornano i Concerti d'Oggi degli Amici della Musica all'Hangar Rosso Tiepido di Modena (in via Emilia Est 14202). Il programma musicale proposto e interpretato da Claudio Jacomucci svilupperà un percorso che intreccia meditazione sonora, minimalismo e ricerca acustica, mettendo in dialogo alcune figure centrali della musica sperimentale del secondo Novecento con la sua più recente produzione. Il pubblico non sarà dunque chiamato soltanto ad ascoltare, ma a partecipare a un processo di percezione condivisa in cui il suono diventa spazio, relazione e trasformazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su claudio jacomucci Fine dining inclusivo, agriturismi illuminati, listening bar. I migliori ristoranti di Milano e Lombardia L’elogio del silenzio: l’ascesa dei listening bar tra acustica perfetta e design In Giappone, i listening bar stanno crescendo come alternative ai locali rumorosi e mainstream. Ultime notizie su claudio jacomucci Argomenti discussi: Stefano Bollani All Stars - Tutta Vita Live: coming July 9th; Depression disease of the century with 20% more cases: here's why the cure starts with listening to young people. The Dying Art of Listening Inward: What We’re Missing Out OnIn today's world, we are constantly listening—but often not in the ways that truly matter. We listen to each other, to the endless hum of information around us, and to the curated voices of ... psychologytoday.com When Listening Hurts: How Attentive Listening Can BackfireConversations are like two-way streets: we take turns speaking and listening. While we often focus on what we say, there’s something profoundly effective in the act of listening. It can deepen ... psychologytoday.com