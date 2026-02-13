Terza sospensione | il questore chiede la definitiva revoca della licenza della discoteca

Il questore di Padova ha deciso di chiedere la revoca definitiva della licenza della discoteca Storya di Santa Giustina in Colle, dopo che gli agenti hanno scoperto un episodio di grave alterco notturno. La notte di domenica 1 febbraio, intorno alle 3, un giovane è stato coinvolto in una rissa all’interno del locale, che ha portato alla chiusura temporanea del locale e ora alla sospensione definitiva. La discoteca è stata chiusa e le serrande sono state abbassate nel tentativo di prevenire ulteriori problemi.

Serrande abbassate alla nota discoteca Storya di Santa Giustina in Colle. La decisione è arrivata dopo che la Questura di Padova, nello specifico gli agenti della divisione di Polizia Amministrativa e Sicurezza hanno appreso che verso le 3 della notte di domenica primo febbraio, un giovane accompagnato in ospedale con una gamba rotta, ha fatto ingresso nella discoteca e, nonostante il divieto di somministrazione che scattava proprio in quell'orario, dalle 3 alle 6, gli sono stati serviti alcuni cocktail a lui ed alcuni amici. Ad un certo punto, un addetto alla sicurezza dall'area fumatori lo ha spinto all'esterno del locale dove è stato colpito con calci e pugni da alcuni addetti alla sicurezza, pugni sferrati alla bocca e calci sulla gamba destra, tali da procurargli la frattura del perone destro.