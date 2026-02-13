Terremoti e vulcani | intesa scientifica tra Italia e Giappone

L’Italia e il Giappone uniscono le forze contro i terremoti e i vulcani con un accordo tra l’INGV e il NIED, siglato ieri a Roma, per condividere dati e tecnologie.

(Adnkronos) – L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) del Giappone hanno siglato un Memorandum di Cooperazione (MoC) volto a potenziare la ricerca scientifica e l'efficacia tecnologica nella difesa dai disastri ambientali. L'intesa, sottoscritta dai presidenti Fabio Florindo e Kaoru Takara, coinvolge direttamente.