A Terranuova Traiana, il centrocampista Luca Moretti si è infortunato durante l’allenamento di ieri, costringendo il club a rivedere i piani per le prossime partite. La causa dell’incidente sembra essere stata una torsione improvvisa durante una sessione di esercizi fisici, che ha provocato una distorsione al ginocchio sinistro. Questo dettaglio rende ancora più urgente la decisione dello staff medico di monitorare attentamente le condizioni del giocatore, già in dubbio per la sfida contro il Ghiviborgo.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Saranno tre fine settimana fondamentali per il Terranuova di mister Marco Becattini che, prima della sosta per il Torneo di Viareggio, affronterà in rapida successione Ghiviborgo, AC Prato e Foligno Calcio. Tre incontri di alta-media classifica per i biancorossi che, dopo il successo esterno per 0-2 contro il Sansepolcro, vogliono continuare a rimanere agganciati ai posti play-off e coltivare un sogno che, all’inizio della stagione, appariva impensabile, soprattutto per i tifosi. Il Terranuova si presenta domani al “Mario Matteini” contro il Ghiviborgo con un morale decisamente alto, ritrovato dopo la sconfitta subita due settimane fa contro il ACR Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana, tre fine settimana decisivi: prima sfida contro il Ghiviborgo

Approfondimenti su terranuova traiana

Il Poggibonsi affronterà il Terranuova Traiana nella prima giornata del ritorno in Serie D.

Ultime notizie su terranuova traiana

Argomenti discussi: Prato, piano Sansepolcro. Tre punti da portare a casa; Fiorentina, comunicate cinque cessioni dalla Primavera. Tre a titolo definitivo; Finale: Siena-Follonica Gavorrano 1-0; Prato piano Sansepolcro Tre punti da portare a casa.

Il Terranuova Traiana vola verso i play offArezzo, 09 febbraio 2026 – Il derby aretino di Serie D consegna verdetti che vanno ben oltre il risultato finale. A Sansepolcro passa un Terranuova Traiana lucido e spietato, capace di colpire nel mom ... sport.quotidiano.net

Serie D: Terranuova Traiana – Siena FC 0-1Grazie ad un gol di Tosini al 15? del primo tempo il Siena torna alla vittoria al Matteini di Terranuova Bracciolini. La vittoria di oggi porta i bianconeri al settimo posto a quota 32 punti , in una ... antennaradioesse.it

Amaranto Channel. . Il weekend di Serie D ci ha restituito un Grosseto sempre più capolista. Tra le aretine continua a volare il Terranuova Traiana, reduce dal successo ottenuto al Buitoni di Sansepolcro. #SerieD #GironeE #AmarantoChannel - facebook.com facebook