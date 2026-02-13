Terni Bandecchi revolution | c’è chi ha brigato per la crisi ma occhio a corsi e ricorsi storici

Lucio Nichinonni ha scritto un nuovo post sulla sua pagina Facebook, alimentando le tensioni tra gli alleati di Bandecchi, che accusano alcuni di aver complottato per creare problemi alla sua amministrazione. La polemica si riaccende proprio mentre si avvicinano le elezioni, e gli scontri tra le fazioni si fanno più accesi. Nei giorni scorsi, alcuni sostenitori di Nichinonni hanno organizzato una manifestazione davanti alla sede del Comune, chiedendo chiarimenti sulla gestione della giunta.

Giunta da rifare, fra telefonate e capannelli spunta qualche nome. Si profila un esecutivo "esterno" e "ristretto" ma non è escluso che qualche ex assessore potrebbe essere "ripescato". Il punto e gli scenari Buongiorno presidè! A che punto siamo con la nuova giunta? Da settimane, ormai, per gli "anti" Bandecchi la pagina Facebook dell'ex assessore (ex ancora prima del "reset" delle ultime ore) Lucio Nichinonni è un appuntamento (quasi) obbligato. E allora, prendiamo in prestito qualche spunto per cercare di capire a che punto è arrivata la "nottata" di Palazzo Spada dopo l'azzeramento delle deleghe a tutti gli assessori da parte del sindaco di Terni.

