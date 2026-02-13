Ternana-Ravenna 2-0 | le fere battono la vice capolista

Ternana batte Ravenna 2-0 e torna a sorridere nel campionato di Serie C. La squadra umbra ha dominato nella ripresa, conquistando i tre punti fondamentali contro la vice capolista. Dopo alcune partite sottotono, le fere mostrano carattere e determinazione, rilanciandosi in zona playoff. La vittoria arriva in un momento importante, con il pubblico che spera in una svolta positiva.

Terni, 12 febbraio 2026 – Le fere battono la vice capolista con un secondo tempo di elevato spessore, mandano in soffitta le recenti delusioni e si rilanciano in zona playoff. Primo tempo caratterizzato da tattica e pioggia. Ci sono soltanto un colpo di testa di Italeng a lato, una girata imprecisa di Pettinari e un destro di Panico che impegna Anacoura. Nella ripresa la Ternana sale in cattedra e i cambi operati da Liverani danno esiti positivi. Su un pallone recuperato da Leonardi, Dubickas vede Anacoura lontano dalla porta e confeziona un gran gol da centrocampo. Nel finale arriva il raddoppio di Kerrigan che svetta su una punizione di Orellana dalla sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

RIVIVI – TERNANA-RAVENNA 2-0, Dubickas d’antologia e Kerrigan fanno volare le FereBenvenuti nella webcronaca di Ternana-Ravenna, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C girone B. Fischio d'inizio alle ore 20:30. ternananews.it

TERNANA-RAVENNA 2-0, le pagelle: Dubickas da impazzire, Kerrigan un dieselDubickas da impazzire, Kerrigan un diesel. Vallocchia ovunque, Martella si riscatta: ecco le pagelle di Ternana-Revenna 2-0. ternananews.it