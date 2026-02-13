terna punta sulle discipline stem techtour con i giovani delle scuole

Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, partecipa a “TechTour 2026-Start the Future” a Brughiero, Monza, coinvolgendo i giovani delle scuole per promuovere le discipline STEM, in occasione della “Settimana Nazionale delle discipline Stem”.

BRUGHERIO (Monza) Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, partecipa a “TechTour 2026-Start the Future”, un’iniziativa promossa da Assolombarda in occasione della “Settimana Nazionale delle discipline Stem”. Nell’ambito del progetto, che coinvolge 2.000 studenti e studentesse di oltre 30 scuole superiori dei territori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, la società guidata da Giuseppina Di Foggia ha organizzato un incontro formativo destinato agli studenti del 5° anno dell’IIS Einstein di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. L’obiettivo è quello di avvicinare ragazze e ragazzi alle tematiche dell’innovazione, delle tecnologie e della transizione energetica e digitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

