teramo sequestrati oltre 40mila articoli per bambini legati al carnevale ritenuti pericolosi

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio, ha dato avvio a specifiche attività nel settore della sicurezza prodotti, sottoponendo al sequestro circa 40.000 articoli di carnevale risultati tutti non sicuri e pericolosi per la salute, posti in vendita da alcune attività commerciali della provincia teramana e rivolti ai consumatori più piccoli. A pochi giorni dai festeggiamenti del carnevale, le Fiamme Gialle teramane hanno avviato preventivi controlli nel settore, e nel corso delle attività investigative sono stati rinvenuti presso alcuni esercizi commerciali articoli di carnevale per bambini risultati tutti non sicuri e pericolosi per la salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

