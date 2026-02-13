Il Teôr Carnival Party ha scatenato entusiasmo tra i bambini, portando un’atmosfera di festa e allegria. La Junior Edition dell’evento si prepara a coinvolgere i più giovani con giochi, musica e colori, trasformando il pomeriggio in un momento indimenticabile. Centinaia di famiglie si stanno radunando in piazza, aspettando con trepidazione di vivere questa giornata speciale.

Pronti per la Junior Edition del Teôr Carnival Party? Il pomeriggio più pazzo dell'anno, un vero fuori programma, sta per iniziare. Sarà per sabato 21 febbraio, con inizio alle 15.00, nel Tendone riscaldato degli Impianti Sportivi di Teor. Sarà un pomeriggio di animazione, giochi e divertimento per i più piccini, a cura di Trilli Animazione. Ci saranno frittelle e crostoli per tutti, dell'Amai Pastry Lab di Rivignano. Tante mascherine e tanto spasso e dopo aver accontentato i piccoli, nessuno scappi, continua la festa per i grandi. Dalle 19:00 si aprirà il chiosco esterno e si proseguirà tutta la notte con Dj Set, ospiti speciali Frankie nel Bosco, Damiano Ql, official speaker, Lorenzo Faggiani, special guest Margutti e il Pole Dance Show by Angelica e Desirée Quindi, si preparino i costumi, la sfida a colpi di coriandoli sta per iniziare per il premio al travestimento più simpatico della serata.🔗 Leggi su Udinetoday.it

