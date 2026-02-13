Tentati furti alle abitazioni di Pieveottoville caccia a un' auto

A Pieveottoville, ieri sera, alcuni residenti hanno segnalato tentativi di furto nelle loro abitazioni e hanno visto un’auto di grossa cilindrata blu, probabilmente una Audi, che i ladri usavano per scappare.

Tentati furti ieri a Pieveottoville segnalati da alcuni residenti, che avrebbero individuato un'auto di grossa cilindrata di colore blu, probabilmente una Audi, utilizzata dai ladri. Uno degli occupanti dell'auto è sceso dalla vettura con un piede di porco in mano e una mascherina sul volto, avvicinandosi ad alcune abitazioni ma poi, alla vista del proprietario, è fuggito. Indagano i carabinieri.

Nelle ultime 24 ore, Borgo Incoronata ha registrato quattro tentativi di furto di auto, di cui uno riuscito, in un'area condominiale recintata.

Nella mattinata di mercoledì, due supermercati di Bergamo sono stati teatro di tentativi di furto.

