Tenta di schivare dei segnali stradali e finisce fuori strada paura in via del Castellano | coppia di anziani incastrata nell' abitacolo

Via del Castellano si è tinta di giallo questa mattina quando una coppia di anziani, mentre cercava di evitare un segnale stradale che si trovava improvvisamente sulla strada, ha perso il controllo dell'auto e finito fuori strada. L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega Montacuto, creando panico tra i passanti che hanno chiamato subito i soccorsi. Gli anziani sono rimasti incastrati nell'abitacolo, ma fortunatamente sono stati estratti senza gravi conseguenze.

ANCONA – Ha rischiato di ribaltarsi con l’auto mentre percorreva la strada che collega Montacuto con via del Castellano. Una donna di 82 anni, nel tentativo di schivare alcuni cartelli presenti lungo la carreggiata, ha sterzato improvvisamente finendo fuori strada. L’auto si è inclinata pericolosamente e la conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo insieme al marito, 91 anni, seduto sul lato passeggero. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Ancona, tre mezzi dei vigili del fuoco e la polizia municipale per la messa in sicurezza dell’area e l’assistenza alla coppia. Dopo le prime cure e gli accertamenti sul posto, entrambi hanno rifiutato il trasporto in ospedale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Questa notte, una coppia è rimasta incastrata nell’auto uscita di strada a Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino.

Un'auto è finita fuori strada questa mattina a Bertinoro, lungo via Tro Meldola.

