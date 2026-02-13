Roma - Una potente tempesta di San Valentino si sta abbattendo sul Sud, con raffiche di vento che superano i 110 kmh tra Sicilia e Sardegna, causando esondazioni nel Cosentino. Un nuovo vortice artico si avvicina all’Italia e potrebbe peggiorare la situazione nel weekend.

Roma - Esondazioni nel Cosentino e raffiche fino a 110 kmh tra Sicilia e Sardegna mentre un nuovo vortice artico punta l’Italia nel weekend. Il Sud Italia continua a fare i conti con gli effetti di una fase di maltempo che nelle ultime ore ha provocato esondazioni, danni e raffiche di vento di intensità eccezionale. Dalle immagini satellitari è già evidente il nuovo vortice ciclonico in approfondimento sulla Bretagna, alimentato da correnti artiche scese sull’Inghilterra. Il sistema depressionario, entro la fine della giornata, scivolerà verso il Mediterraneo, innescando la perturbazione attesa per il weekend di San Valentino. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Tempesta di San Valentino in arrivo: Sud flagellato dal vento

Approfondimenti su san valentino

Un nuovo ciclone mediterraneo si sta avvicinando al Sud Italia.

Le condizioni meteorologiche nel sud Salento sono caratterizzate da raffiche di vento e mare in tempesta, che influenzano il paesaggio costiero della regione.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Meteo weekend - Arriva la tempesta di San Valentino. Vortice di maltempo con pioggia battente, neve e vento di burrasca.; Arriva la Tempesta di San Valentino; Ciclone di San Valentino sull’Italia: tempesta di vento, pioggia e neve nel weekend. Tutti i dettagli; San Valentino con la tempesta, in arrivo nuovo ciclone sulla Sicilia e non solo: previsti venti forti, pioggia e mareggiate.

Meteo: tempesta Oriana a San Valentino! Venti tempestosi, forti piogge e aria freddaGià da stasera (venerdì 13) la perturbazione n.9, chiamata Oriana, farà sentire i suoi effetti. Ma la fase più critica sarà nel fine settimana. meteo.it

Ciclone di San Valentino, una tempesta di vento e nubifragiIl quadro meteorologico per il weekend si sta schiarendo sempre più. Il ciclone, l’ennesimo di questo matto febbraio, è confermato e non sarà certamente ... meteogiornale.it

Bologna, ci vediamo domani Festeggiamo San Valentino insieme all’Estragon Ci sono pochissimi, ultimissimi biglietti disponibili… non vedo l’ora di cantare insieme alla mia città Bologna, vi voglio carichi! Biglietti qui: https://www.mailticket.it/e - facebook.com facebook