Telese Flavio Pagano presenta Un milione di giorni

Flavio Pagano presenta “Un milione di giorni” a Telese, un evento che si svolge alla Fondazione Gerardino Romano. La manifestazione nasce dall’idea di raccontare storie di resistenza e di speranza, coinvolgendo il pubblico in un dialogo diretto con Felice Casucci e Nicola Ciervo. La presentazione si terrà mercoledì 18 febbraio alle 18, creando un momento di confronto tra l’autore e gli ospiti.

Mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la propria sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, ospiterà lo scrittore, giornalista e filmmaker Flavio Pagano per la presentazione del suo libro "Un milione di giorni", edito da Fuorilinea Editore, 2024.Introdurrà l'evento Maria Teresa Imparato, presidente Fondazione Romano. Dialogheranno con l'autore: Felice Casucci, docente universitario e socio fondatore FGR – ETS e Nicola Ciervo, giornalista e storico. In quest'opera l'Autore affronta il grande tema dell'inconscio, attraverso la saga di una famiglia borghese napoletana costretta a misurarsi con questioni di disagio mentale.