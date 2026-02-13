Teatro | Torna fra nove mesi

Due donne si muovono tra fogli strappati sulla scena, cercando un senso tra i ricordi e il dolore. Lo spettacolo “Torna fra nove mesi” torna a Roma dal 18 al 22 febbraio 2026, con Evelina Nazzari e Maddalena Recino, che interpretano due madri in cerca di risposte. La scena, piena di fogli stropicciati, rappresenta il caos delle loro vite spezzate, mentre cercano di capire come andare avanti.

Teatrosophia Presenta Torna fra nove mesi.     di Evelina Buffa Nazzari   con       Evelina Nazzari e            Maddalena Recino   Scenografia e costumi: Lodovica Cantono Di Ceva   Musiche: Francesco Crisafulli – Luci: Gloria Mancuso   Progetto Grafico: Costanza Crisafulli   Regia    Angelo Libri        Produzione      Zerkalo      Dal 18 al 22 febbraio 2026   ROMA – Due donne su una scena coperta di fogli stracciati, stropicciati come la loro vita di madri in perdita si affaccendano alla ricerca di un senso che non è più; rovistando nel passato raccontano i moti del loro dolore sforzandosi di ipotizzare un futuro.🔗 Leggi su Laprimapagina.itImmagine generica

