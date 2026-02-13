Teatro | Torna fra nove mesi

Due donne si muovono tra fogli strappati sulla scena, cercando un senso tra i ricordi e il dolore. Lo spettacolo “Torna fra nove mesi” torna a Roma dal 18 al 22 febbraio 2026, con Evelina Nazzari e Maddalena Recino, che interpretano due madri in cerca di risposte. La scena, piena di fogli stropicciati, rappresenta il caos delle loro vite spezzate, mentre cercano di capire come andare avanti.

Teatrosophia Presenta Torna fra nove mesi. di Evelina Buffa Nazzari con Evelina Nazzari e Maddalena Recino Scenografia e costumi: Lodovica Cantono Di Ceva Musiche: Francesco Crisafulli – Luci: Gloria Mancuso Progetto Grafico: Costanza Crisafulli Regia Angelo Libri Produzione Zerkalo Dal 18 al 22 febbraio 2026 ROMA – Due donne su una scena coperta di fogli stracciati, stropicciati come la loro vita di madri in perdita si affaccendano alla ricerca di un senso che non è più; rovistando nel passato raccontano i moti del loro dolore sforzandosi di ipotizzare un futuro.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Teatrosophia. Torna fra nove mesi. Il teatro come grembo del dolore e della verità (R. Montecuccoli)C’è un tempo che non guarisce, ma trasforma. Torna fra nove mesi abita esattamente quel tempo sospeso, quello che segue una perdita impossibile da nominare senza ferirsi ancora. Lo spettacolo, prodott ... farodiroma.it