Teatro | Torna fra nove mesi Evelina Nazzari in un racconto teatrale sulla perdita tra rabbia e lucidità

Due donne si muovono tra fogli stracciati sul palco di Roma, cercando di dare un senso a un dolore che non si placa. Evelina Nazzari e Maddalena Recino interpretano due madri in perdita, tra rabbia e lucidità, in uno spettacolo che mette in scena il loro cammino tra ricordi e speranze. La scena è piena di carte ammucchiate, simbolo di vite sbriciolate, mentre cercano di trovare una via d’uscita da un dolore che sembra senza fine. Lo spettacolo andrà in scena dal 18 al 22 febbraio 2026.

Teatrosophia Presenta Torna fra nove mesi. di Evelina Buffa Nazzari con Evelina Nazzari e Maddalena Recino Scenografia e costumi: Lodovica Cantono Di Ceva Musiche: Francesco Crisafulli – Luci: Gloria Mancuso Progetto Grafico: Costanza Crisafulli Regia Angelo Libri Produzione Zerkalo Dal 18 al 22 febbraio 2026 ROMA – Due donne su una scena coperta di fogli stracciati, stropicciati come la loro vita di madri in perdita si affaccendano alla ricerca di un senso che non è più; rovistando nel passato raccontano i moti del loro dolore sforzandosi di ipotizzare un futuro.

