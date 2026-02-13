Tavoli di crisi per la pelletteria CNA | Piccole imprese come un’unica realtà
Il distretto della pelletteria di Scandicci si trova in crisi, e le piccole imprese del settore si uniscono come un’unica realtà per affrontare le difficoltà. La produzione si riduce, e molte aziende faticano a coprire i costi, anche a causa della diminuzione di ordini provenienti dai grandi marchi del lusso. La CNA ha convocato tavoli di crisi per trovare soluzioni pratiche e sostenibili.
Tra le proposte dell’associazione anche compensi più equilibrati nella filiera, produzioni in proprio e nuove strategie di mercato Il distretto della pelletteria di Scandicci non riesce ancora a tornare in equilibrio, pur restando uno snodo strategico del lusso internazionale. La situazione è stata al centro del tavolo convocato mercoledì dalla Città Metropolitana di Firenze: dagli interventi è emerso un miglioramento nell’ultimo trimestre rispetto al picco negativo dei mesi precedenti, ma senza segnali di ripresa tali da far prevedere una rapida inversione di tendenza. A puntare l’attenzione sulla sostenibilità del modello è Simone Balducci, presidente di CNA Federmoda Firenze, richiamando i dati Irpet: “Se il sistema moda dà lavoro a oltre un terzo degli addetti manifatturieri toscani ma pesa solo per poco più del 5% della ricchezza prodotta in regione, vuol dire che qui si lavora tantissimo, ma che la parte più consistente dei guadagni finisce altrove.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Zes unica, credito d’imposta ridotto: Cna Sicilia teme per le piccole imprese
La Cna Sicilia esprime preoccupazione per le recenti modifiche al credito d’imposta nella Zona economica speciale unica, temendo possibili ripercussioni negative sulle piccole imprese.
Cna Foggia incontra i consiglieri regionali: imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie imprese
A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore.
Argomenti discussi: Decine i tavoli di crisi aziendale aperti in Regione; Crisi aziendali, 22 tavoli attualmente aperti in Toscana; Lavoro, sindacato: al Mimit 103 tavoli, la crisi industriale è strutturale, diffusa e sta peggiorando; Crisi moda-pelle, incontro in MetroCittà Firenze. I sindacati: Riconvocare tavoli.
Crisi pelletteria: Cna Firenze, trattare pmi come unica realtà a tavoli crisiSe, come illustrato da Irpet, il sistema moda dà lavoro a oltre un terzo degli addetti manifatturieri toscani ma pesa solo per poco più del 5% della ricchezza prodotta in Toscana vuol dire che qui si ... ansa.it
REGIONE VENETO* : «CRISI, TAVOLO MINISTERIALE HYDRO EXTRUSION DI FELTRE. BITONCI: NECESSARIO DEFINIRE SOLUZIONI CONDIVISE PER SUPERARE LE EMERGENZE»Si è tenuto oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro del tavolo nazionale dedicato alla situazione dello stabilimento feltrino ... agenziagiornalisticaopinione.it
Crisi moda-pelle, incontro in MetroCittà Firenze. I sindacati: “Riconvocare tavoli” La nota: cgilfirenze.it/2026/02/crisi-… x.com
Errata corrige su chi c'era e chi no ai tavoli di crisi aziendale: assente K+N, Casearia Del Giudice in riunione con Roberti e Di Lucente - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.