Tavoli di crisi per la pelletteria CNA | Piccole imprese come un’unica realtà

Il distretto della pelletteria di Scandicci si trova in crisi, e le piccole imprese del settore si uniscono come un’unica realtà per affrontare le difficoltà. La produzione si riduce, e molte aziende faticano a coprire i costi, anche a causa della diminuzione di ordini provenienti dai grandi marchi del lusso. La CNA ha convocato tavoli di crisi per trovare soluzioni pratiche e sostenibili.

Tra le proposte dell’associazione anche compensi più equilibrati nella filiera, produzioni in proprio e nuove strategie di mercato Il distretto della pelletteria di Scandicci non riesce ancora a tornare in equilibrio, pur restando uno snodo strategico del lusso internazionale. La situazione è stata al centro del tavolo convocato mercoledì dalla Città Metropolitana di Firenze: dagli interventi è emerso un miglioramento nell’ultimo trimestre rispetto al picco negativo dei mesi precedenti, ma senza segnali di ripresa tali da far prevedere una rapida inversione di tendenza. A puntare l’attenzione sulla sostenibilità del modello è Simone Balducci, presidente di CNA Federmoda Firenze, richiamando i dati Irpet: “Se il sistema moda dà lavoro a oltre un terzo degli addetti manifatturieri toscani ma pesa solo per poco più del 5% della ricchezza prodotta in regione, vuol dire che qui si lavora tantissimo, ma che la parte più consistente dei guadagni finisce altrove.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Cna Sicilia esprime preoccupazione per le recenti modifiche al credito d’imposta nella Zona economica speciale unica, temendo possibili ripercussioni negative sulle piccole imprese.

A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Decine i tavoli di crisi aziendale aperti in Regione; Crisi aziendali, 22 tavoli attualmente aperti in Toscana; Lavoro, sindacato: al Mimit 103 tavoli, la crisi industriale è strutturale, diffusa e sta peggiorando; Crisi moda-pelle, incontro in MetroCittà Firenze. I sindacati: Riconvocare tavoli.

Crisi pelletteria: Cna Firenze, trattare pmi come unica realtà a tavoli crisiSe, come illustrato da Irpet, il sistema moda dà lavoro a oltre un terzo degli addetti manifatturieri toscani ma pesa solo per poco più del 5% della ricchezza prodotta in Toscana vuol dire che qui si ... ansa.it

REGIONE VENETO* : «CRISI, TAVOLO MINISTERIALE HYDRO EXTRUSION DI FELTRE. BITONCI: NECESSARIO DEFINIRE SOLUZIONI CONDIVISE PER SUPERARE LE EMERGENZE»Si è tenuto oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro del tavolo nazionale dedicato alla situazione dello stabilimento feltrino ... agenziagiornalisticaopinione.it

Crisi moda-pelle, incontro in MetroCittà Firenze. I sindacati: “Riconvocare tavoli” La nota: cgilfirenze.it/2026/02/crisi-… x.com

Errata corrige su chi c'era e chi no ai tavoli di crisi aziendale: assente K+N, Casearia Del Giudice in riunione con Roberti e Di Lucente - facebook.com facebook