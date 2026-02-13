Tas boccia Heraskevych | niente casco commemorativo alle Olimpiadi

Il Tribunale arbitrale dello Sport ha respinto la richiesta di Heraskevych di indossare un casco commemorativo alle Olimpiadi di Parigi. La decisione arriva dopo che l’atleta ucraino aveva presentato il suo gesto come un modo per ricordare le vittime della guerra. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che questa scelta non rispetta le regole vigenti e potrebbe creare confusione tra i partecipanti. La decisione ha già acceso un dibattito tra appassionati e addetti ai lavori.

Il Tribunale arbitrale dello Sport ha emesso una sentenza destinata a far discutere profondamente l’opinione pubblica e il mondo dello sport internazionale. In occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, la divisione ad hoc del Tas ha respinto ufficialmente il ricorso presentato dall’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych. Il giovane skeletonista, figura di spicco e portabandiera della sua nazione, aveva cercato di impugnare la decisione della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton e del Comitato olimpico internazionale, che avevano imposto restrizioni significative alla sua libertà di espressione simbolica durante la competizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tas boccia Heraskevych: niente casco commemorativo alle Olimpiadi Olimpiadi, Heraskevych squalificato per il casco commemorativo Durante le Olimpiadi di Pechino, il britannico di origini ucraine Vladyslav Heraskevych è stato eliminato per aver indossato un casco con immagini di atleti ucraini caduti in guerra. Olimpiadi 2026, CIO all'atleta ucraino Heraskevych: "No al casco commemorativo" Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych potrà portare una fascia nera come simbolo di solidarietà. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tas boccia Heraskevych: niente casco commemorativo alle OlimpiadiIl Tribunale arbitrale dello Sport ha emesso una sentenza destinata a far discutere profondamente l'opinione pubblica e il mondo dello sport internazionale. thesocialpost.it Milano Cortina 2026, no al super casco: il Tas boccia l’invenzione britannica (Adnkronos) - Il casco della Gran Bretagna è fuorilegge, arriva il verdetto 'olimpico' che fissa paletti nelle gare di skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Divisione ad hoc d - facebook.com facebook Milano Cortina 2026, no al super casco: il Tas boccia l’invenzione britannica x.com

