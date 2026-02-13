Tajani | Inevitabile chiedere le dimissioni di Albanese

Il ministro Tajani ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese perché la sua nomina come relatrice speciale dell’Onu per la Palestina sta creando tensioni. La decisione di Tajani deriva dalle sue critiche alle posizioni di Albanese, che secondo lui non rappresentano gli interessi italiani. La questione si è accesa dopo alcune dichiarazioni di Albanese, che hanno suscitato reazioni forti in Parlamento e nel governo.

La posizione di Francesca Albanese come relatrice speciale dell’Onu per la Palestina è sempre più instabile. Dopo Francia e Germania, anche l’Austria e l'Italia si uniscono al coro di chi chiede che venga rimossa dall’incarico in conseguenza delle sue dichiarazioni recenti. Non le prime, a dire il vero, che hanno provocato polemiche. Ma ora l’eco delle sue parole, considerando il contesto del forum di Al-Jazeera, è stata molto ampia e non si tratta più di una discussione tutta interna al nostro Paese, perché ora le voci internazionali si fanno insistenti nel chiedere la sua estromissione. Lei si difende, sostiene di non aver mai detto ciò per cui la si accusa ma intanto il caso è esploso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A Tel Aviv, migliaia di persone si sono radunate per esprimere il loro dissenso nei confronti del governo di Benjamin Netanyahu.

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu dopo le sue dichiarazioni sui territori palestinesi.

