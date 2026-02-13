tahir poco prima di ottenere la chiavetta usb con il video compromettente viene imprigionato

Tahir è stato arrestato poco prima di ricevere la chiavetta USB con il video compromettente. La polizia ha intercettato il suo incontro in un bar di Milano, sorprendendolo mentre si apprestava a prendere il dispositivo. Nel frattempo, la soap

D opo il doppio appuntamento della scorsa settimana, Io sono Farah – che va in onda anche nel primo pomeriggio di Canale 5 – oggi torna in prima serata. La nuova puntata della serie turca con Demet Özdemir che va in onda stasera, venerdì 13 febbraio, alle 21:20 su Canale 5, sarà decisiva per il destino della protagonista. Mai come oggi Farah sarà vicina ad essere rimpatriata e a dover lasciare suo figlio. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Tahir diventa socio di Behnam: le anticipazioni della puntata di stasera di “Io sono Farah” Io sono Farah, anticipazioni puntata 13 febbraio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Tahir diventa socio di Behnam: le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono FarahN on era previsto alcun raddoppio settimanale di Io sono Farah dopo la puntata di martedì. In seguito al debutto della scorsa settimana, infatti, questa sera su Canale 5 sarebbe dovuta andare in onda ... iodonna.it

Io sono Farah, spoiler turchi: Tahir viene rapito e portato in Iran dagli uomini di BehnamNei prossimi episodi della soap turca Io sono Farah, Tahir verrà catturato dagli scagnozzi del nemico Behnam e tenuto prigioniero in Iran. Prima di riuscire a darsi alla fuga, Tahir dirà queste parole ... it.blastingnews.com

«Non sono stato io a tentare di uccidere Tahir. » Queste parole di Mehmet, poco dopo il suo risveglio dal coma, hanno spiazzato tutti, scagionando Tahir e facendolo uscire dal carcere dove era finito per un crimine che non aveva commesso, proprio mentre ce - facebook.com facebook