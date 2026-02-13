T-mobile sotto revisione nad su accuse pubblicitarie del wifi in volo contro verizon

T-Mobile si trova sotto inchiesta dalla National Advertising Division (NAD) per aver pubblicizzato il Wi-Fi in volo, accusando Verizon di aver lanciato affermazioni ingannevoli. La disputa nasce dalle differenze nelle promozioni delle due compagnie, che si contendono il mercato dei servizi di connettività durante i voli. La questione riguarda soprattutto le affermazioni pubblicitarie di T-Mobile, che sostiene di offrire una copertura più affidabile rispetto a Verizon. La NAD sta esaminando i materiali promozionali e le dichiarazioni fatte dalle due aziende, mentre i clienti aspettano di capire chi abbia effettivamente mantenuto le promesse.

una presentazione sintetica della disputa legale tra due big dell'industria telecomunicazioni, centrata sull'offerta di Wi?Fi a bordo e sulle affermazioni promozionali ad esse associate. la National Advertising Division ha raccomandato a t-mobile di cessare o modificare determinate dichiarazioni che suggeriscono costi mensili elevati per l'accesso al servizio in volo agli utenti verizon. il caso mette in evidenza l'esigenza di trasparenza nelle promozioni legate ai servizi di connettività durante i viaggi aerei. t-mobile e verizon: controversia sulle tariffe del wifi in volo. la controversia è nata a seguito di una contestazione da parte di verizon alle campagne pubblicitarie di t-mobile relative al servizio di Wi?Fi a bordo.