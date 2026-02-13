Una coppia di Quarantoli ha scoperto di aver subito una truffa dopo aver ricevuto una chiamata e un messaggio che sembravano provenire dalla loro banca, in cui venivano informati di un presunto problema con il conto.

Una finta telefonata seguita ad un messaggio sul cellulare, che sembrava giunta dal proprio istituto bancario, è stato il prologo della truffa ai danni di una coppia residente nella popolosa frazione di Quarantoli. A raccontare sconsolata i dettagli del raggiro subito qualche giorno fa, quando il marito, M.C. 68enne, ha ricevuto un messaggio telefonico che, lo avvertiva di anomale operazioni bancarie, è la moglie M.R. pensionata di 69 anni: " Seguita al messaggio – racconta la signora M. – abbiamo ricevuto la telefonata con la quale, un presunto funzionario della banca, ci metteva al corrente di anomali accessi e prelievi sul nostro conto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Svuotano il conto con una telefonata: "Ci hanno rubato 6.900 euro"

Una telefonata può essere sufficiente ai truffatori per svuotare il conto corrente collegando il wallet digitale della vittima.

