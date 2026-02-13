Sergio Bianchi, allenatore dell’Imolese, si gioca tutto domenica a Correggio, dove la squadra ha subito l’undicesima sconfitta stagionale, peggiorando ulteriormente una situazione già complicata. Dopo un breve periodo di tregua con due risultati utili consecutivi, la squadra di Bianchi ripiomba nel caos, con il rischio di perdere anche le ultime speranze di salvezza. Ora serve una reazione immediata, perché il tempo stringe e la classifica si fa sempre più pesante.

Un altro stop, e di nuovo nubi sul Bacchilega. Mentre in città, in queste ore, hanno ripreso con forza a prendere voce le vicende extra-campo legate a presente e futuro dell’ Imolese (servizio in cronaca), a Correggio, domenica, è arrivata l’undicesima sconfitta di una stagione che ha ripreso a precipitare, dopo un periodo di stallo rappresentato dai due risultati utili consecutivi ottenuti con Palazzolo e Tuttocuoio: quattro punti per respirare e ritrovare, dopo mesi e mesi, la vittoria al Galli. Un’illusione durata appena undici minuti contro la Correggese, che con Siligardi ed Errichiello ha fatto un sol boccone del gruppo di Protti, presentatosi ben oltre il ritardo accademico ad uno di quegli esami che non si possono sbagliare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Svolta Imolese, adesso serve una reazione

L'Inter guarda al futuro con Thuram, puntando a qualificarsi per il Mondiale del 2026 e a riscattarsi dopo le recenti difficoltà.

Alessandro Onorato, assessore capitolino e figura di riferimento nel panorama civico, evidenzia l'importanza di una svolta nel settore della sicurezza.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Che successo per l'Imolese Futsal! I rossoblù superano Modena in un match che potrebbe essere la svolta; Promozione Trento. Avio Calcio, ripartenza con il cuore: serve una svolta per uscire dalle sabbie mobili.

Imolese, serve la svolta: Un punto per ripartireUn punto di partenza, per continuare a far bene e meglio. Così lo ha descritto mister Protti, il pari ottenuto domenica a Palazzolo a strozzare una striscia di sei sconfitte che l’Imolese si portava ... ilrestodelcarlino.it

L’Imolese saluta Potepan: Serve un percorso nuovoAppena due giorni fa, dopo l’ultima sconfitta a Rovato, Ivan Marcelo Potepan aveva promesso un grande girone di ritorno. Se c’è una cosa certa, oggi, è che l’Imolese potrà provare a farlo, ma senza ... ilrestodelcarlino.it

Faenzawebtv. . Si è svolto a Forlì, presso la Fondazione Dino Zoli, un convegno promosso da La BCC ravennate, forlivese ed imolese per fare il punto sugli incentivi 2026 per le imprese. Il relatore, Gianluca De Candia (CEO Prime Advisor), dopo i saluti inizial - facebook.com facebook