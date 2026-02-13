Svastiche sulla recinzione della scuola | Gesto che offende i nostri valori

Gli studenti della scuola elementare di Via Torino hanno scoperto ieri mattina delle svastiche disegnate sulla recinzione esterna dell’edificio, probabilmente realizzate durante la notte. Il dirigente scolastico ha immediatamente condannato il gesto, definendolo “un’offesa ai valori fondanti della convivenza civile e ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana”, e ha annunciato che le autorità saranno coinvolte per identificare i responsabili. Questo episodio si distingue per l’uso di simboli storicamente associati all’odio e alla discriminazione, che non possono essere considerati semplici bravate.

"Tali gesti non possono essere considerati semplici bravate: essi rappresentano un’offesa ai valori fondanti della convivenza civile e ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana". È il commento di Lucia Donat Cattin, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Wojtyla di Garbagnate Milanese di cui fa parte anche la scuola media Elsa Morante. È qui che sono state disegnate con un pennarello nero una decina di svastiche, una dopo l’altra lungo la recinzione di via Principe Mafalda. L’imbrattamento è stato immediatamente segnalato dalla dirigenza al Comune e cancellato nella stessa mattinata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Svastiche sulla recinzione della scuola: "Gesto che offende i nostri valori" Svastiche disegnate sui muri della scuola, il sindaco: "Gesto deprecabile, dobbiamo educare" La scuola Elsa Morante di Garbagnate Milanese è stata imbrattata con una decina di svastiche disegnate sui muri. Marotta duro: «Petardo su Audero? Gesto che non ha nulla a che fare con i nostri valori, da condannare! Indagini in corso per…» Beppe Marotta condanna senza mezzi termini il petardo lanciato su Audero durante la partita contro la Cremonese. Contenuti correlati Argomenti discussi: Svastiche sulla recinzione della scuola: Gesto che offende i nostri valori; Svastiche all'ingresso di una scuola nel milanese: dura condanna di Preside e Sindaco contro il vandalismo; Svastiche disegnate sui muri della scuola, il sindaco: Gesto deprecabile, dobbiamo educare; Sdegno a Garbagnate: decine di svastiche disegnate fuori dalla scuola media Morante. Svastiche sulla recinzione della scuola: Gesto che offende i nostri valoriTali gesti non possono essere considerati semplici bravate: essi rappresentano un’offesa ai valori fondanti della convivenza civile e ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ... ilgiorno.it Svastiche davanti a scuola, la condanna del sindaco di GarbagnateGARBAGNATE MILANESE - L'altro giorno sulla recinzione della Scuola Morante sono apparse delle svastiche. Un fatto deprecabile come gesto (imbrattare una ... ilsaronno.it Nella giornata di ieri, sulla recinzione della Scuola Morante, sono apparse delle svastiche. Un fatto deprecabile come gesto (imbrattare una struttura pubblica, tanto più grave trattandosi di una scuola), e come contenuti (il richiamo a una delle pagine più vergo - facebook.com facebook Svastiche a scuola, la denuncia della preside: “Ragazzi fragili attratti da gruppi violenti on line” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com