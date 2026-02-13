Supplenze l’interpello alla ricerca di insegnanti è una procedura no – stop La prossima presa di servizio lunedì 16 febbraio

L’Ufficio scolastico ha avviato la procedura di interpello per le supplenze, dopo aver constatato che le graduatorie sono ormai esaurite. La decisione arriva in seguito alla mancanza di candidati disponibili, che ha reso necessaria l'apertura di questa procedura per coprire le supplenze per l’anno scolastico 202526. La prima presa di servizio è prevista per lunedì 16 febbraio, segnando l’inizio delle assegnazioni ufficiali.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su supplenze interpello Supplenze docenti: il 2026 si apre con la ricerca di insegnanti anche tramite Interpello Per l’anno scolastico 202526, le supplenze docenti saranno gestite anche tramite interpello, come previsto dall'OM n. Ultime notizie su supplenze interpello Argomenti discussi: Supplenze 2026, ecco gli interpelli aperti per la ricerca di insegnanti; GPS 2026: punteggio di servizio assicurato per chi ha contratto al 30 giugno, tabelle titoli ancora non disponibili. RISPOSTE AI QUESITI; Graduatorie GPS 2026/28: come si presenta domanda, punteggio titoli e servizi, nuovo algoritmo [LO SPECIALE]; Continuità dei docenti di sostegno: chi ottiene la priorità nelle supplenze del 2026/27. Pillole di Question Time. Il business dell'interpello. Pagare per sapere dove insegnareNella giungla delle modalità per poter insegnare di cui si parla in queste settimane e poi più, lasciando nei mesi a venire l'intrico solo ai dolenti prof o ai siti specializzati, c'è il cosiddetto ... huffingtonpost.it Interpelli scuola 2024-25, al via da oggi la pubblicazione degli avvisi per le supplenze: come candidarsiA partire da oggi, lunedì 19 agosto, partono gli interpelli per le supplenze del nuovo anno scolastico 2024-2025. Per accedere agli avvisi sui siti ufficiali delle scuole, sarà necessario esaurire ... fanpage.it AVVISO URGENTE Si rende noto che sono stati pubblicati due distinti avvisi di interpello per il conferimento di supplenze presso la Scuola Primaria di Barcellona (Carrer Setantí 10-12). Ecco le posizioni aperte: 1 LINGUA SPAGNOLA Durata: 23/02/ - facebook.com facebook Interpello nazionale per supplenza cdc ADEE – Castel di Sangro (AQ) x.com