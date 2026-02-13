Superlega, cosa c’è nell’accordo tra Real Madrid e Uefa Dopo mesi di tensioni legali e scontri politici, c’è un accordo di principio tra il club di Florentino Pérez e la confederazione di Nyon. L’intesa prevede la creazione di una competizione europea ibrida, che combina elementi della vecchia Champions con nuove formule di mercato, mentre il Real Madrid ottiene garanzie sulla partecipazione e sulla gestione dei ricavi. Una clausola particolare, inserita nel documento, permette ai club di uscire dall’accordo dopo cinque anni senza penali.

Più che un accordo è un armistizio. La stretta di mano tra il Real Madrid e la UEFA arriva al termine di mesi di minacce, carte bollate e tensioni istituzionali che avevano riportato il calcio europeo sull’orlo di uno scontro senza precedenti. Sul tavolo, in queste settimane, c’era molto più di una disputa regolamentare. C’era il rischio di una frattura definitiva tra l’organismo che governa il calcio continentale e il suo club economicamente e simbolicamente più potente. E non è un dettaglio che, sullo sfondo, pesassero le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che hanno evidenziato profili di abuso di posizione dominante da parte della confederazione di Nyon. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Superlega, cosa c’è nell’accordo tra Real Madrid e Uefa

Approfondimenti su real madrid

La Superlega è ufficialmente finita.

Il Real Madrid ha deciso di uscire ufficialmente dalla Superlega.

Lamine Yamal deve ancora sbloccarsi a livello nei big match stagionali. Quello contro l’Atlético in semifinale di Coppa del Re è stato il 6° stagionale dopo i due col Real Madrid, quello con i Colchoneros ne LaLiga e quelli in Champions League contro Chelse x.com

Progetto #Superlega ai titoli di coda. Pochi giorni fa il #Barcellona aveva fatto un passo indietro. Ora arriva anche il dietrofront del #RealMadrid, il cui presidente Florentino Perez era stato nel 2021 tra i principali fautori del progetto. La nota dei Blancos: «La Ue - facebook.com facebook