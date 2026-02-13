’Supercars’ Carnevali cucina Visite guidate e musical

Carnevali, noto chef di Modena, apre le sue cucine per le visite guidate e i concerti, attirando centinaia di appassionati che vogliono scoprire i segreti delle sue ricette.

Ci sono il colore del Carnevale, ma anche i cuori di San Valentino – e tanto altro – tra gli eventi di questo fine settimana nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Vediamone alcuni. Fino a lunedì si può visitare, al Museo Enzo Ferrari di Modena, ‘Supercars’ la mostra dedicata al mito del Cavallino Rampante. Per gli amanti di vintage e shopping sostenibile, domani e domenica alla polisportiva Villa d’Oro c’è ‘My wardrobe’. A Formigine arriva, fino a martedì, la 68ª edizione del ‘Carnevale dei Ragazzi’: 10 carri e 12 gruppi mascherati e circa 2.800 figuranti. A Reggio Emilia, il Carnevale sarà con. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Durante le festività agatine, in occasione del novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della santa, tornano le visite guidate gratuite a Palazzo degli Elefanti.

