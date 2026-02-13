Summonte celebra i Giaguari | concerto e premio per una leggenda musicale irpina

Summonte rende omaggio ai Giaguari, la band simbolo della musica irpina, perché ha portato il loro sound inaspettatamente lontano dai palcoscenici locali. La comunità si prepara a organizzare un concerto speciale e a consegnare un riconoscimento a uno dei membri storici del gruppo, ricordando così un talento che ha fatto conoscere Summonte in tutta la regione.

Summonte Onora i Giaguari: Un Concerto e un Premio per la Memoria Musicale dell'Irpinia. Summonte, piccolo borgo della provincia di Avellino, si prepara a celebrare un capitolo significativo della sua storia musicale. Domenica 15 febbraio 2026, il Centro Congressi Don Alberto De Simone ospiterà un concerto e la cerimonia di conferimento del Premio alla Carriera ai "Giaguari", gruppo che ha segnato la scena musicale locale. L'evento, parte del progetto "Summonte, il palcoscenico del Partenio", mira a valorizzare l'identità culturale del borgo e a promuovere il territorio. Un Riconoscimento alle Radici Musicali.