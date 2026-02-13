sulla riforma elettorale fi e lega chiedono contropartite fdi sotto tiro

Fi e Lega chiedono contropartite sulla riforma elettorale, mentre FdI si trova sotto tiro per le recenti tensioni interne. La discussione si infiamma, con le due formazioni di maggioranza che spingono per accordi politici prima di arrivare a una possibile revisione delle regole di voto. La premier Giorgia Meloni insiste sulla necessità di trovare un’intesa, ma alcuni membri della sua stessa coalizione minacciano di mettere in discussione l’intero percorso. È un fronte aperto, che coinvolge anche altre forze politiche e che rischia di rallentare ulteriormente i lavori in Parlamento.

Nel centrodestra iniziano i battibecchi sulla riforma elettorale: gli alleati chiedono a Meloni compensazioni nei listini e più spirito di coalizione. Sul tavolo premio di maggioranza, soglie e nodo Vannacci Non è una partita a due, non si tratta certo di uno scontro solo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, “se la premier pensasse di impostare legge e campagna elettorale in questo modo sbaglierebbe di sicuro”. Il tema del nuovo sistema di voto non è ancora ufficialmente sul tavolo del centrodestra, anche se le riunioni all’interno dei partiti e i contatti tra gli alleati si susseguono. Ma in FI e nella Lega si ascoltano i medesimi ragionamenti: la presidente del Consiglio deve seguire l’esempio di Silvio Berlusconi che era generoso con gli alleati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Fratelli d’Italia guarda con preoccupazione all’erosione di voti e alla possibile svuotamento della Lega di Matteo Salvini.

