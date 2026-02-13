Vladimir Putin ha deciso di rafforzare la Guardia nazionale russa, la Rosgvardia, concedendo più poteri e ristrutturandone l’organizzazione, per consolidare il controllo interno e rafforzare la presenza nelle zone di guerra in Ucraina. La mossa arriva in un momento in cui il Cremlino punta a consolidare il ruolo dell’alleato, il generale Zolotov, e a intensificare la presenza delle forze di sicurezza nelle aree di conflitto e in quelle già sotto controllo. Un dettaglio che distingue questa decisione è l’assegnazione di competenze più ampie anche nelle operazioni di intelligence e sicurezza interna, con l’obiettivo di aumentare l’effic

Più poteri e una struttura rafforzata per la Rosgvardia: diventerà, ancora di più, perno della sicurezza interna e strumento di proiezione del potere nelle aree in cui si combatte in Ucraina (ma anche quelle già sotto controllo russo). Il presidente Putin ha firmato ieri un decreto che istituisce uno Stato maggiore generale all’interno della Guardia – ampliandone in modo significativo il raggio d’azione, anche nella pianificazione operativa e nelle attività di intelligence. La decisione dà ancora più peso istituzionale e militare al corpo, cresciuto negli ultimi anni parallelamente all’afflusso di uomini e mezzi, per la valutazione delle minacce militari e dei potenziali conflitti futuri, nonché per la preparazione di proposte per documenti di pianificazione strategica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sul campo in Ucraina e nei servizi di intelligence: Putin dà più poteri alla Guardia nazionale del suo alleato Zolotov

