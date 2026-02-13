Gratteri è al centro di una campagna di propaganda: il fronte del sì mira a screditarlo con attacchi diretti. Nei giorni scorsi, sui social sono circolate molte notizie false che lo coinvolgono in polemiche mai esistite, creando confusione tra gli elettori. La strategia sembra essere quella di usare il suo nome come capro espiatorio per rafforzare il consenso al referendum. Intanto, i sondaggi mostrano un trend positivo per il No, che si avvicina alla maggioranza.

Che il No al referendum sulla riforma della giustizia sia in rimonta lo attestano ormai diversi sondaggi. La Supermedia di YouTrend per Agi, questa settimana, segnala un recupero netto: il No sale al 47%, mentre il Sì scende al 53%, perdendo quasi 12 punti in un mese. Nel dettaglio, il Sì arretra di 5,9 punti e il No cresce dello stesso valore. La partita, dunque, è apertissima in vista del voto del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere. La rimonta, però, non produce nel governo un confronto sul merito: produce nervosismo. Quando i numeri smettono di sorridere, si cerca un bersaglio. E così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri è diventato il parafulmine dei comitati del Sì, che hanno preso un passaggio estrapolato da una sua intervista al Corriere della Calabria per piegarlo, con un’operazione di propaganda, a sostegno della riforma Nordio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Su Gratteri solo propaganda: “Il fronte del sì cerca bersagli”

Il procuratore Gratteri smaschera il fronte del Sì, accusando alcuni di essere in malafede.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha chiesto a Nicola Gratteri di indicare le scuole dove si sarebbe fatta propaganda per il Sì sul referendum.

Argomenti discussi: Otto e Mezzo, puntata integrale del 12/2/2026; Indagati votano Sì: la canea della destra all’assalto di Gratteri; Se Occhiuto attacca Gratteri, l'inedito affondo del governatore che pesa di più dell'insieme mediatico nazionale · LaC News24; Gratteri, livello indegno di propaganda: Voteranno Sì indagati, imputati, massoneria deviata. FdI: Chieda scusa (video).

