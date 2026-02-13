Studenti nella ' fanghiglia' per entrare a scuola | L' acqua piovana ristagna non è solo un problema di sosta impropria

Gli studenti del liceo Versari Macrelli si trovano immersi in una pozzanghera di acqua piovana, un problema causato dalla scarsa manutenzione delle grondaie. La presenza di acqua stagnante all’ingresso dell’edificio provoca disagio e aumenta il rischio di incidenti. In molti segnalano che non si tratta solo di un problema di parcheggio sbagliato, ma di una vera e propria emergenza che richiede interventi immediati. Alcuni studenti temono che qualcuno possa scivolare e farsi male camminando attraverso quella fanghiglia.

"Il tratto di strada quotidianamente percorso per entrare e uscire dall'istituto non presenta una superficie idonea né al passaggio pedonale né a quello veicolare": alcuni studenti contro-replicano alla Provincia Va avanti il caso 'fanghiglia' all'ingresso del professionale Versari Macrelli, una situazione lamentata da alcuni studenti anche per il rischio che qualcuno possa farsi male. La Provincia ha replicato che "l'integrità delle superfici viene danneggiata dalla sosta impropria delle auto causando situazioni di scivolosità e pericolosità". Contro-replicano alcuni studenti: "La risposta della Provincia non può essere liquidata come definitiva né sufficiente rispetto al disagio che, come studenti, abbiamo segnalato.