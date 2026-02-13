Studenti nella ' fanghiglia' per entrare a scuola | L' acqua piovana ristagna non è solo un problema di sosta impropria

Gli studenti del professionale Versari Macrelli devono affrontare ogni giorno un'area fangosa per entrare a scuola, perché l’acqua piovana si accumula e crea pozzanghere profonde. La presenza di acqua stagnante rende difficile l’accesso e aumenta il rischio di scivolate o cadute. In molte occasioni, gli studenti si sono trovati a saltare tra le pozzanghere per non bagnarsi, rendendo il tragitto molto scomodo. Il problema non riguarda solo il parcheggio, ma anche la sicurezza di chi frequenta l’istituto.

"Il tratto di strada quotidianamente percorso per entrare e uscire dall'istituto non presenta una superficie idonea né al passaggio pedonale né a quello veicolare": alcuni studenti contro-replicano alla Provincia Va avanti il caso 'fanghiglia' all'ingresso del professionale Versari Macrelli, una situazione lamentata da alcuni studenti anche per il rischio che qualcuno possa farsi male. La Provincia ha replicato che "l'integrità delle superfici viene danneggiata dalla sosta impropria delle auto causando situazioni di scivolosità e pericolosità". Contro-replicano alcuni studenti: "La risposta della Provincia non può essere liquidata come definitiva né sufficiente rispetto al disagio che, come studenti, abbiamo segnalato.