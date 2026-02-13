Strumenti musicali | mercato italiano in ripresa +1,5% nonostante l’e-commerce e la contrazione dei negozi fisici

Il mercato italiano degli strumenti musicali ha registrato un aumento dello 1,5% nel 2025, nonostante la crescita dell’e-commerce e la riduzione dei negozi fisici, che hanno messo a dura prova i rivenditori tradizionali.

Il Mercato degli Strumenti Musicali Ripartito: +1,5% nel 2025, la Sfida dell’E-commerce e la Resilienza delle Aziende Italiane. Il settore degli strumenti musicali in Italia ha invertito la tendenza negativa del 2024, registrando una crescita dell’1,5% nel 2025 e raggiungendo un volume d’affari diretto di 350 milioni di euro. L’analisi di Dismamusica, l’associazione di categoria di Confcommercio, rivela un mercato in ripresa, seppur con dinamiche complesse e una crescente pressione dell’e-commerce. Una Ripresa Dopo la Battuta d’Arresto. Il 2024 aveva segnato una flessione del 2,2% per il settore, con un fatturato di 342,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu Commercio in Sicilia, spesa natalizia oltre 2 miliardi: e-commerce in crescita ma permane la fragilità dei negozi fisici A pochi giorni dall’inizio delle vendite natalizie, Confimprese Italia analizza il settore commerciale in Sicilia, dove la spesa supera i 2 miliardi di euro. Pitti 109: Aeronautica Militare sull’andamento della moda e l’importanza dei negozi fisici Pitti Uomo 109 rappresenta un momento di confronto per il settore moda internazionale. Contenuti correlati Argomenti discussi: Strumenti musicali, il business in Italia torna a crescere; Raffaele Pe, una baroque star tra le popstar di casa Sugar: il nuovo album Vivaldi Cantatas con la band La Lira di Orfeo; Migliori batterie elettroniche: guida all’acquisto (2026). Strumenti musicali, il business in Italia torna a crescereDismamusica: nel 2025 le vendite dirette si sono attestate a 350 milioni, +1,5% sull’anno precedente ... msn.com Arriva in Biblioteca Zara la mostra "Strumenti, note & chiavi di violino", una selezione dagli ex libris e ex musicis delle raccolte della Biblioteca Sormani. Dal 10 febbraio fino al 7 marzo, vieni a scoprire immagini ispirate da temi e strumenti musicali utilizzat - facebook.com facebook Non solo dipinti e sculture, ma anche strumenti musicali! Alla Galleria Estense di Modena sono conservati due rari e straordinari esempi dell’arte dell’intaglio applicata alla liuteria. Si tratta di un violino e di un violoncello che furono realizzati nel XVII secol x.com