Il 12 febbraio, Striscia la Notizia ha assegnato un 7 ad Al Bano in versione Gabibbo, mentre il Tapiro è andato a Carlo Conti con un punteggio di 6.

Striscia la Notizia si conferma un rituale televisivo che, puntuale, mescola satira, polemiche e momenti al limite dell’assurdo. Anche nella nuova collocazione in prima serata, il programma continua a giocare con i suoi simboli storici: Tapiri consegnati a sorpresa, incursioni improbabili e ospiti pronti a mettersi in gioco. La formula è quella che conosciamo: servizi pungenti e quel gusto per la provocazione che non passa mai inosservato. Cambia il ritmo, cambia il contesto, ma l’imprevedibilità resta la vera protagonista. E nella puntata di giovedì 12 febbraio, tra Al Bano versione Gabibbo, e Tapiri sanremesi, Striscia ha dimostrato ancora una volta di sapersi muovere sul filo sottile tra satira e spettacolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Striscia la Notizia, le pagelle del 12 febbraio: Al Bano versione Gabibbo (7), Il Tapiro a Carlo Conti (6)

Questa sera torna Striscia La Notizia su Canale5, pronto a far ridere e pensare.

Questa sera, la nuova puntata di Striscia La Notizia si apre con la consegna del Tapiro d'Oro a Carlo Conti.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Striscia la Notizia, giovedì 5 febbraio ospite Samira Lui, tapiro a Laura Pausini; Striscia la notizia: Terza puntata | Giovedì 5 febbraio Video; Striscia la notizia, stasera in tv: anticipazioni e ospiti della puntata; Striscia la Notizia stasera in tv su Canale 5: ospiti, servizi e Tapiro a Laura Pausini.

Scopriamo insieme le anticipazioni di Striscia la Notizia per la puntata di oggi 12 febbraioPoi ancora secondo le anticipazioni di Striscia la Notizia, i servizi di Jimmy Ghione sulla ludopatia e i servizi di pronto intervento domestico di Massimiliano Dona. Enrico Lucci invece ha fatto ... novella2000.it

Striscia la Notizia, le anticipazioni: Tapiro d'oro a Carlo Conti, Al Bano nel corpo del Gabibbo viene aggredito. Chi sono i super ospitiGiovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 il quarto appuntamento con Striscia la notizia - La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ... msn.com

Eros Ramazzotti a Alicia Keys per la prima volta insieme dal vivo, in anteprima mondiale: sono i due superospiti protagonisti sul palco dell'Ariston nella serata di giovedì del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in c - facebook.com facebook

Carlo Conti ha annunciato che Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno ospiti a #Sanremo2026 x.com