Striscia il Gabibbo aggredito a Milano | spintonato e derubato fuori dalla metro ecco cosa è successo

Trentasei anni di onorata carriera televisiva senza un graffio. Poi, in una mattina milanese qualunque, tutto cambia. Il Gabibbo, noto personaggio di Striscia la Notizia, è stato aggredito da un uomo fuori dalla fermata della metro, spintonato e derubato del portafoglio e del telefono. L’aggressore, un 28enne già noto alle forze dell’ordine, avrebbe agito per rapina, approfittando della confusione creata dalla calca mattutina. Testimoni riferiscono di aver visto il personaggio di Canale 5 col volto insanguinato e ancora sotto shock.

Trentasei anni di onorata carriera televisiva senza un graffio. Poi, in una mattina milanese qualunque, tutto cambia. Il Gabibbo, il pupazzo rosso più celebre della tv italiana, è stato aggredito, picchiato e derubato del microfono in strada. Per la prima volta dalla sua nascita, avvenuta il primo ottobre 1990, qualcuno ha alzato le mani su quella che generazioni di bambini e famiglie considerano un’icona intoccabile del piccolo schermo. L’episodio è stato documentato dalle telecamere di Striscia la Notizia e trasmesso nella serata di giovedì 12 febbraio 2026 su Canale 5, durante il quarto appuntamento con La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

