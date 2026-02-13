strade alluvionate in primavera i lavori

A Lugo, le strade alluvionate di quest’inverno hanno spinto il Comune a programmare interventi di riparazione già per questa primavera, con lavori che riguarderanno principalmente le vie più danneggiate e soggette a allagamenti frequenti.

La prossima sarà una primavera molto calda per le strade di Lugo. Il riferimento non è alle previsioni meteo della stagione che sta per iniziare, ma alla temperatura dell’asfalto che vedrà, finalmente, rimettere a posto tutta una serie di vie. Si tratta dei lavori di sistemazione delle strade alluvionate nel maggio 2023 e che gli accordi con la Struttura Commissariale e il Comune di Lugo, avevano affidato sia nella progettazione che nell’esecuzione, alla società statale di ingegneria, Sogesid. Nella mattinata di ieri si è tenuto un incontro tra gli amministratori locali e la stessa società per andare a definire i dettagli operativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante l’incontro del Consiglio di Zona Sant’Andrea dello scorso 15 dicembre è stata comunicata l’intenzione di riasfaltare via Torricchia nella prossima primavera.

