Strade al collasso sicurezza assente | la Silver Flag non è la priorità Il sindaco pensi prima a Lugagnano

Il degrado delle strade di Lugagnano si aggrava a causa della scarsa attenzione del Comune, che sembra trascurare la sicurezza dei cittadini. La mancanza di interventi di manutenzione e prevenzione ha portato il manto stradale a uno stato di totale abbandono, con buche e crepe che mettono a rischio chi transita. La priorità, secondo molti residenti, dovrebbe essere il ripristino delle condizioni di sicurezza prima di concentrarsi su altre iniziative come la Silver Flag. Le recenti piogge hanno soltanto accentuato i danni già presenti, evidenziando ancora di più quanto sia urgente intervenire.

La minoranza tuona: «Incuria, mancanza di pulizia, strade in stato drammatico e allarme sicurezza: i furti sono continui. Prima delle vetrine, viene il paese» «Lo stato drammatico delle strade comunali e del territorio non è frutto del caso o solo delle recenti piogge, ma della totale assenza di manutenzione, prevenzione e programmazione da parte dell’Amministrazione comunale». Lo ribadisce con forza la minoranza consiliare Lugagnano che cambia che torna sull’argomento. «La Vernasca Silver Flag non può e non deve essere una priorità, quando il paese versa in condizioni di indecenza e pericolo quotidiano per cittadini, residenti e lavoratori.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su silver flag

La Vernasca Silver Flag si avvicina a un traguardo speciale.

Ultime notizie su silver flag

Argomenti discussi: Strade del Cagliaritano al collasso: viaggio tra buche, cantieri e disagi quotidiani; Lamezia. Strade allagate e buche invisibili, città nel caos; Ancora un incidente in via Cilea a Santa Maria di Pisa: monta la protesta dei residenti per la sicurezza; Strade a pezzi: il paradosso dell’asfalto a San Mauro, scoppia la polemica.

Zinga, strade rurali al collasso: agricoltori incontrano la commissione straordinariaLa viabilità rurale della frazione Zinga approda sul tavolo della commissione straordinaria di Casabona,composta dal Viceprefetto a riposo Mauro ... wesud.it

Strade ormai al collasso ad AlgheroProblemi in tutti i quartieri e malcontento crescente. Si moltiplicano incidenti e problemi alle automobili. Non esiste più via senza buche, perfino di grandi dimensioni e profondità. Automobilisti es ... alguer.it

Vernasca Silver Flag | Castell'Arquato - facebook.com facebook