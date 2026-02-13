Stoccarda-Colonia sabato 14 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lo Stoccarda ha subito una sconfitta in casa del St. Pauli, perdendo un'ottima chance di avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Oggi, alle 18:30, i padroni di casa affrontano il Colonia di Kwasniok, cercando di riprendersi dopo quella battuta d'arresto.

Lo Stoccarda, reduce dalla sconfitta casalinga contro il St.

Bundesliga 2025-2026: Stoccarda-Colonia, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Stoccarda-Colonia, ventiduesima giornata di Bundesliga 2025-2026. Calcio d'inizio alle 18.30 ... sportal.it

