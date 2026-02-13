Sto soffocando | i carabinieri salvano un uomo da una valanga

Alfonso Flostergher, il 44enne di Milano che lavora in un albergo in Valle d’Aosta, ha rischiato di soffocare ieri pomeriggio dopo essere stato travolto da una piccola valanga di neve mentre stava camminando in un sentiero montano. La neve ha bloccato le vie respiratorie dell’uomo, che ha iniziato a gridare disperatamente per chiedere aiuto. I carabinieri, intervenuti prontamente, sono riusciti a estrarlo dall’ammasso di neve e a rianimarlo, salvandogli la vita.

«Sto soffocando, sto soffocando». Il grido di allarme lanciato da un 44enne, Alfonso Flostergher, originario di Milano e dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, lo ha salvato. Flostergher ieri pomeriggio è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinité mentre faceva una passeggiata su un sentiero innevato. Sepolto sotto un metro e mezzo di neve, è riuscito a chiamare con il telefono il 112 grazie ad una bolla d’aria che si era formata in mezzo alla slavina, tra la testa e le braccia. Ma non ha detto altro e la comunicazione si è subito interrotta. La geolocalizzazione. È stato però geolocalizzato dai carabinieri – il telefono aveva agganciato una cella della zona – ed è scattata l’operazione di ricerca, durata oltre tre ore, con l’utilizzo di fotolettriche e droni.🔗 Leggi su Open.online

