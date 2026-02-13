stile e ricercatezza inaugurata la boutique di roma

Recarlo, storica maison di gioielleria italiana, ha inaugurato ieri una nuova boutique a Roma, nel cuore di via del Corso, puntando a rafforzare la presenza nel mercato capitolino e attirare clienti locali e stranieri.

Recarlo, storica maison di gioielleria italiana, dopo Milano e Bari ha aperto ieri una nuova boutique nella città Eterna. La filosofia della maison, il warm luxury, un lusso accogliente, intimo e avvolgente, si traduce anche nella boutique di Roma in un’esperienza esclusiva e ricca di fascino. Situata in via del Babuino, 84 la boutique Recarlo (nella foto) si distingue per il suo stile sofisticato e la ricercatezza dei materiali, dando vita ad un ambiente in cui l’alta gioielleria dialoga armoniosamente con l’arte e il design. Un luogo dove ammirare la bellezza senza tempo delle creazioni in diamanti naturali firmate Recarlo, dove protagonista sono i celebri diamanti taglio cuore del brand, signature inconfondibile del marchio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

