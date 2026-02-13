Steso sui binari in attesa del treno soccorso dai poliziotti a Fontivegge

Steso sui binari in attesa del treno, un uomo è stato soccorso dai poliziotti a Fontivegge dopo che era stato trovato in stato confusionale proprio vicino ai binari della stazione di Perugia. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, seguendo una segnalazione arrivata da alcuni passeggeri preoccupati per la sua presenza. La scena si è svolta alle prime ore del pomeriggio, e l’uomo è stato subito messo in sicurezza prima di essere portato in ospedale per le cure del caso.

Gli agenti della Polizia di Perugia sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Fontivegge a seguito di una segnalazione della presenza di una persona, in evidente stato confusionale, nei pressi dei binari. I poliziotti hanno individuato un uomo, straniero, che si trovava disteso sui binari, in attesa dell'arrivo di un treno. Gli agenti hanno raggiunto l'uomo e lo hanno portato lontano dai binari. L'uomo, apparso fin da subito in stato di forte alterazione e difficoltà emotiva, è stato rassicurato e assistito dal personale intervenuto, che ha instaurato un dialogo volto a riportarlo alla calma.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

