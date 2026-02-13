stefano de martino riceve un omaggio dal nipote il tenero gesto per carnevale

Mattia ha deciso di vestirsi da Stefano De Martino per Carnevale, dimostrando affetto verso lo zio. Durante la festa, il nipote ha scelto di indossare il costume del conduttore di “Affari Tuoi”, creando un momento divertente e dolce. La famiglia De Martino ha condiviso il gesto sui social, ricevendo molti commenti positivi dai fan.

Mattia omaggia lo zio Stefano De Martino: a Carnevale si veste da conduttore di Affari Tuoi. Il Carnevale è il momento perfetto per travestirsi dai propri idoli, e quest’anno un omaggio speciale ha conquistato il cuore dei fan della televisione italiana. Protagonista è Mattia, nipote di Stefano De Martino, che ha scelto di rendere tributo allo zio vestendosi proprio come lui, nei panni del conduttore di Affari Tuoi. Un gesto tenero e simbolico, che unisce l’atmosfera festosa del Carnevale all’orgoglio familiare per il percorso professionale di Stefano, oggi tra i volti più amati del piccolo schermo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Nella puntata di È sempre mezzogiorno del 20 gennaio 2026, si è osservato un clima più serio rispetto al solito, in seguito a un momento di lutto che coinvolge Stefano De Martino.

Durante il funerale di Enrico De Martino a Torre del Greco, Stefano De Martino ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione di tutti.

