Stasera tutto è possibile con De Martino torna su Rai 2 | ecco la data di debutto

Stasera, Stefano De Martino torna su Rai 2 con la nuova edizione di STEP, il programma che ha fatto scalpore l’anno scorso per il suo ritmo frenetico e le sfide tra concorrenti. La prima puntata, prevista per questa sera, si svolgerà nello studio di via Palatino a Roma, dove il conduttore ha deciso di inserire alcune novità di produzione per rendere il format ancora più coinvolgente.

Tutto pronto per la nuova edizione di STEP: Stefano De Martino guida ancora il programma simbolo del lunedì di Rai 2. Ecco quando debutta e chi saranno i primi ospiti. In questi giorni sulla rete Rai stanno passando i primi promo che annunciano il ritorno di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino che, nelle ultime stagioni, è diventato un vero successo televisivo, tanto da essere considerato da qualcuno un piccolo cult. Quando inizia Stasera tutto è possibile Ora sappiamo anche la data ufficiale del ritorno: STEP tornerà in prima serata su Rai 2 lunedì 23 febbraio 2026, subito dopo la chiusura dei Giochi Olimpici, che in queste settimane stanno occupando con grande successo il palinsesto della seconda rete dell'Azienda di Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Questa sera torna su Rai2 “Stasera tutto è possibile”.

Andrea Pucci fuori da Stasera Tutto è possibile, l’anteprima a Non è la Tv: Ma la questione Sanremo non c’entraNella quarta puntata di Non è la TV, il format live di Fanpage.it, Andrea Parrella rivela che Andrea Pucci non sarà tra gli ospiti stagionali di Stasera tutto è possibile: C’è un accordo esclusivo ... fanpage.it

“C’è un accordo esclusivo con Mediaset”. Nella quarta puntata di Non è la TV, il format live di Fanpage.it, Andrea Parrella rivela che Andrea Pucci non sarà tra gli ospiti stagionali di Stasera tutto è possibile. https://fanpa.ge/0IJ41 - facebook.com facebook