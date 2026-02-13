Stankovic Inter i nerazzurri preparano il controriscatto per il giovane talento | le ultime

L’Inter ha deciso di riacquistare Stankovic perché vuole rafforzare il centrocampo con un giovane promettente. La società ha già avviato le trattative per esercitare la clausola di recompra, puntando a riportarlo a Milano prima della fine del mercato. Il club nerazzurro mira a consolidare la rosa, soprattutto considerando la crescita del talento e le esigenze tattiche della squadra.

Stankovic Inter, il club milanese ha già avviato le manovre per esercitare la clausola di recompra del figlio d'arte. Il calciomercato della Beneamata non dorme mai e la dirigenza sta già tracciando le linee guida per il prossimo futuro, focalizzandosi sui propri gioielli cresciuti nel vivaio. Al centro dei pensieri dei vertici di Viale della Liberazione c'è il tema Stankovic Inter, con il club che ha iniziato a pianificare concretamente il ritorno a Milano di Aleksandar Stankovic, il dinamico centrocampista centrale oggi protagonista lontano dai confini italiani.

