Stangata da mille euro sulle auto elettriche | Gualtieri fulmina gli automobilisti romani

Il sindaco Gualtieri ha deciso di aumentare le tasse sulle auto elettriche e ibride, causando scontento tra i cittadini romani. La causa è la nuova tassa che il Comune intende applicare, che potrebbe far salire di oltre mille euro i costi di possesso di queste vetture. La misura, ancora in fase di approvazione, colpisce chi ha scelto di adottare mezzi più ecologici, penalizzando chi ha investito in auto a basso impatto ambientale. La decisione ha suscitato proteste tra gli automobilisti, preoccupati per le conseguenze economiche di questa scelta.

Automobilisti romani beffati fulminati dal Campidoglio. La giunta Gualtieri sta infatti per mettere in campo per auto elettriche e mild hybrid una mega stangata. Un permesso da mille euro a titolo oneroso per entrare nelle zone a traffico limitato rivolto ai veicoli completamente elettrici e lo stop alla sosta gratuita nelle strisce blu per le vetture mild hybrid. Sono i due provvedimenti firmati dall'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, c he andranno all'esame della Giunta entro il mese di febbraio "Sulla ZTL la Giunta Gualtieri mostra il suo vero volto. Altro che transizione ecologica e sostegno ai cittadini: siamo di fronte all'ennesimo provvedimento punitivo che colpisce famiglie, lavoratori e imprese.