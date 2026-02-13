Stadio Rocchi cantiere al traguardo | in arrivo due maxischermi e nuove sedute

Il cantiere allo stadio Rocchi si avvia alla conclusione: presto saranno installati due maxischermi e nuove sedute. I lavori, finanziati con i fondi del Pnrr, sono stati completati nel 2025, dopo aver montato la copertura per le curve e rinnovato la tribuna prato giardino. Ora, l’attenzione si concentra sugli ultimi interventi per rendere lo stadio più confortevole per i tifosi.

Entro il 31 marzo l'impianto dovrà aver terminato i lavori Pnrr. Affidata a un'azienda viterbese la fornitura tecnologica I lavori "pesanti" allo stadio Enrico Rocchi, finanziati con il Pnrr, sono terminati nel 2025. Dopo la realizzazione della copertura per le curve e la nuova tribuna prato giardino, la struttura si prepara ad accogliere gli ultimi dettagli necessari per rendere l'area pienamente godibile. L'amministrazione ha infatti dato il via libera all'acquisizione degli arredi, chiudendo di fatto il cerchio sul primo lotto funzionale finanziato dal Pnrr. Il ministero ha già fornito il suo parere positivo, non rilevando alcun elemento ostativo per una spesa giudicata utile alla fruibilità complessiva dell'opera.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su stadio rocchi

Ersel Banca amplia la propria presenza nel Nord Italia con l’apertura di due nuove sedi nel Triveneto.

Il nuovo stadio di Napoli si presenta con tre anelli e quattro piani, senza pista di atletica.

Ultime notizie su stadio rocchi

Stadio Franchi, al cantiere serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curvaFirenze, 29 ottobre 2025 – Lo spazio di manovra per le imprese è assai limitato. Ciò ha significato dover utilizzare i mezzi all’esterno dove però la movimentazione è molto difficile perché sono ... lanazione.it

Stadio, lavori al bivio . Arrivano le maxi travi. Il montaggio ai campini. Snodo per accelerareIl cantiere dello stadio Franchi è al bivio. E il momento per sterzare è adesso. O meglio, la prossima settimana. Dopo una serie di intoppi, ritardi e tre varianti al progetto che hanno spostato la ... lanazione.it

Finale al Rocchi. Viterbese - boreale 1-1 Probabilmente questi ragazzotti non si rendono conto o non hanno capito dove giocano e in che stadio, con quale proprietà! No non l"'hanno capito!!! Per il resto partita mediocre, puoi giocare anche con 6 punte, ma se - facebook.com facebook