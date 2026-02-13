St patto miliardario con Amazon I chip per l’intelligenza artificiale
St, Patto miliardario con Amazon: il gruppo italo-francese fornirà chip per l’intelligenza artificiale.
Accordo St-Amazon Web Service, il gruppo italo-francese con quartier generale ad Agrate fornirà semiconduttori per il cloud e l’ intelligenza artificiale al colosso statunitense. L’intesa ha durata pluriennale e un valore di "diversi miliardi di dollari", ma non è stata rivelata la cifra esatta. L’operazione porterà all’ingresso di Aws nel capitale del gigante del chip. Come parte del patto, infatti, St, ha emesso a favore dei futuri soci una sorta di diritto di opzione che consentirà ad Amazon di acquistare fino a 24,8 milioni di azioni del marchio della microelettronica al prezzo di 28,38 dollari (circa 23,91 euro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
